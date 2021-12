Esplosione in palazzina dell'imperiese, un ferito lieve (Di sabato 25 dicembre 2021) Un'Esplosione si è verificata questa sera in una palazzina di San Biagio della Cima, nell'entroterra di Vallecrosia, in provincia di Imperia. Secondo quanto appreso, una persona sarebbe rimasta ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 dicembre 2021) Un'si è verificata questa sera in unadi San Biagioa Cima, nell'entroterra di Vallecrosia, in provincia di Imperia. Secondo quanto appreso, una persona sarebbe rimasta ...

poliziadistato : Ci stringiamo al dolore dei familiari e degli amici delle vittime di #Ravanusa (Agrigento) per dar loro l'ultimo sa… - rep_genova : Esplosione in una palazzina, un ferito a Vallecrosia [aggiornamento delle 19:00] - occhio_notizie : Danni ingenti alla struttura, in particolare alla facciata dell'edificio - ansa_liguria : Esplosione in palazzina dell'imperiese, un ferito lieve - Marcel_Bel89 : Esplosione in palazzina dell'imperiese, un ferito lieve -