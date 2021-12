Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2021 ore 18:15 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Viabilità DEL 24 DICEMBRE 2021 ORE 18.05 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA A1 FIRENE Roma.RIAPERTO IL TRATTO TRA IL BIVIO PER LA A24 Roma-TERAMO E LA DIRAMAZIONE DI Roma NORD, VERSO FIRENZE CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA A1 MILANO NAPOLI TRA IL BIVIO DIRAMAZIONE Roma SUD E IL NODO CON LA A24 CODE SULLA A1 Roma NAPOLI DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD AL BIVIO PER FROSINONE IN DIREZIONE NAPOLI CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE TRA IL BIVIO DIRAMAZIONE Roma NORD E IL NODO CON LA A24 IN DIREZIONE FIRENZE PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO NELLA CAPITALE SEGNALIAMO CIRCOLazioNE ROGOLARE SUL GRA E SULLE PRINCIPALI ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 dicembre 2021)DEL 24 DICEMBREORE 18.05 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA A1 FIRENE.RIAPERTO IL TRATTO TRA IL BIVIO PER LA A24-TERAMO E LA DIRAMAZIONE DINORD, VERSO FIRENZE CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA A1 MILANO NAPOLI TRA IL BIVIO DIRAMAZIONESUD E IL NODO CON LA A24 CODE SULLA A1NAPOLI DALLA DIRAMAZIONESUD AL BIVIO PER FROSINONE IN DIREZIONE NAPOLI CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE TRA IL BIVIO DIRAMAZIONENORD E IL NODO CON LA A24 IN DIREZIONE FIRENZE PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO NELLA CAPITALE SEGNALIAMO CIRCONE ROGOLARE SUL GRA E SULLE PRINCIPALI ...

