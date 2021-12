Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 dicembre 2021)DEL 24 DICEMBREORE 10.20 MARCO CILUFFO BENTROVATI DA MARCO CILUFFO E DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLAPARTIAMO SULL AUTOSTRADA A1 FIRENZERISOLTO L’INCIDENTE TRA LE USCITE CHIUSI E ORVIETO AL MOMENTO RIMANGONO 13 KM DI CODA IN AUMENTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SI CONSIGLIA PER CHI VIAGGIA DA MILANO VERSO, DI USCIRE A VALDICHIANA, PERCORRERE IL RACCORDO SIENA – BETTOLLE E RIENTRARE IN AUTOSTRADA AD ORTE SCENDENDO SEMPRE SULL A1 UN ALTRO INCIDENTE È SEGNALATO TRA VALMONTONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE DI NAPOLI QUI CODE A PARTIRE DAL NODO CON L’A24TERAMO CON RIPERCUSSIONE ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD TRAFFICO RALLENTATO PER UN PRECEDENTE INCIDENTE SULLA VIA AURELIA TRA ARANOVA E ...