Tropea. Giovanni Bozzolo morto nell’esplosione in un garage a Fossoli di Carpi

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Lutto a(Vibo Valentia) e a(Modena) per la tragica morte di. Il ragazzo di 27 anni èin un incidente. Un suo amico gravemente ferito si trova in pericolo di vita. È il bilancio di un’esplosione avvenuta a, frazione diin Emilia Romagna. Un incendio avrebbe innescato una potente esplosione all’interno di unin via Mar Tirreno.e un suo amico stavano tentando di riparare un’automobile nelquando una scintilla avrebbe incendiato una tanica di benzina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e anche sanitari del 118, che hanno chiesto l’invio di un’eliambulanza per soccorrere i due feriti. Sul posto ...

A perdere la vitaBozzolo, professore di 27 anni . Originario di(Vibo Valentia), era laureato in matematica e insegnava in un liceo di Carpi. In gravi condizioni l'amico, di cui ......24 dicembre dalle ore 9 alle ore 13 SPEZZANO SILA 24 dicembre dalle ore 9 alle ore 13 SAN...Togliatti n.2 (alle spalle concessionaria Peugeot) 26 dicembre dalle ore 9 alle ore 18...Lutto a Tropea (Vibo Valentia) e a Carpi (Modena) per la tragica morte di Giovanni Bozzolo. Il ragazzo di 27 anni è morto in un incidente. Un suo amico ...Un giovane originario di Tropea, Giovanni Bozzolo, 27 anni, morto e un suo amico gravemente ferito e in pericolo di vita . Questo il tragico bilancio di ...