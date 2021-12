Tra quelli che devono concordare un pagamento con le big tech in Australia è finito un sito di news poco attendibile (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’Australia sta provando a regolamentare ogni ambito dei social, dai troll ai post diffamatori, facendo da apripista in molti ambiti, rapporto tra editori e colossi big tech incluso. Arrivano, però, i primi inghippi: arrivata la legge che impone a Google e Facebook di pagare gli editori locali, arriva anche il primo errore nel farla rispettare. Un sito che utilizza giornalisti falsi e che è praticamente sconosciuto (tale “news Cop”) è stato infatti inserito nel registro pubblico delle aziende che possono negoziare accordi di licenza con Facebook e Google secondo quanto stabilito dal governo con la legge editori Australia. LEGGI ANCHE >>> Anche Nine Entertainment in Australia ha raggiunto accordi con Facebook e Google Gli inghippi nel mettere in pratica la legge editori ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’sta provando a regolamentare ogni ambito dei social, dai troll ai post diffamatori, facendo da apripista in molti ambiti, rapporto tra editori e colossi bigincluso. Arrivano, però, i primi inghippi: arrivata la legge che impone a Google e Facebook di pagare gli editori locali, arriva anche il primo errore nel farla rispettare. Unche utilizza giornalisti falsi e che è praticamente sconosciuto (tale “Cop”) è stato infatti inserito nel registro pubblico delle aziende che possono negoziare accordi di licenza con Facebook e Google secondo quanto stabilito dal governo con la legge editori. LEGGI ANCHE >>> Anche Nine Entertainment inha raggiunto accordi con Facebook e Google Gli inghippi nel mettere in pratica la legge editori ...

