Terza dose anche ai minorenni: arriva il primo via libera (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dal 27 gennaio potrà essere somministrata la Terza dose o dose booster anche ai giovani tra i 16-17 anni e agli adolescenti (12-15enni) con fragilità. Lo prevede la circolare del ministero della Salute che aggiorna i... Leggi su today (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dal 27 gennaio potrà essere somministrata laboosterai giovani tra i 16-17 anni e agli adolescenti (12-15enni) con fragilità. Lo prevede la circolare del ministero della Salute che aggiorna i...

