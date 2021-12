Pittella | «Chi mi ha scaricato dovrebbe chiedermi scusa In pubblico»

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Alla guida della Regione Basilicata dal novembre del 2013, Marcelloera stato arrestato e posto ai domiciliari la mattina del 6 luglio 2018 all’esito dell’operazione Suggello condotta dalla Guardia di Finanza di Matera e coordinata dal procuratore capo Pietro Argentino. Le gravi accuse di falso e abuso d’ufficio, quale dominus della macchina sanitaria regionale, lo vedevano coinvolto insieme ad altre 29 persone, alcuni dei quali condannati: manager, dirigenti e imprenditori legati a vario titolo all’ambiente politico, amministrativo e sanitario regionale. All’epoca il Gip del Tribunale della Città dei sassi, Angela Rosa Nettis, aveva emesso 30 ordinanze cautelari, delle quali la più pesante dal punto di vista degli effetti politici, notificata proprio al presidente in carica: «È» scrisse, «che influenza le scelte gestionali delle ...

Maè assolto L'inchiesta sulla sanitopoli lucana era solida, il processo del Tribunale di Matera ...Assolto oltre tre anni dopo l'arresto per l'inchiesta "Sanitopoli" e le dimissioni da governatore lucano: "Qualcuno, ad esempio nei 5 stelle, dovrebbe chiedere scusa" ...«L'assoluzione di Marcello assolve tutti coloro che vengono condannati dall'opinione pubblica ancor prima di essere giudicati e infine assolti. Può accadere prima o poi a tutti, nella vita in generale ...