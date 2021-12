Novate Milanese, arrestato in flagrante per spaccio di droga (Di venerdì 24 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La Polizia di Stato ha arrestato 2 cittadini italiani di 36 anni ritenuti responsabili di detenzione e spaccio di stupefacenti. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Comasina, a seguito di un’attività investigativa finalizzata al contrasto dello spaccio di droga, martedì scorso, hanno individuato un 36enne a bordo della sua auto in via Polveriera a tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 24 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La Polizia di Stato ha2 cittadini italiani di 36 anni ritenuti responsabili di detenzione edi stupefacenti. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Comasina, a seguito di un’attività investigativa finalizzata al contrasto dellodi, martedì scorso, hanno individuato un 36enne a bordo della sua auto in via Polveriera a tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

