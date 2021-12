Nonno Draghi al Colle. Letta nipote dice Sì e manda in tilt i dem. Il Pd apre al trasloco del premier. Ma c’è chi teme il ritorno alle urne (Di venerdì 24 dicembre 2021) Chissà se Mario Draghi aveva immaginato una reazione diversa dei partiti quando ha annunciato, seppur tra le righe (leggi l’articolo), la propria candidatura al Colle. Già perché Super Mario più che scaldare gli animi della maggioranza – come anche di Fratelli d’Italia che non si sono sbilanciati – sembra averli raffreddati. Che le cose stiano così lo si vede guardando al fronte che va dal Movimento 5 Stelle a Liberi e uguali, passando per Forza Italia e Lega, che ha risposto compatto con quello che si può riassumere come un gelido “no grazie”. Perfino da Italia Viva di Matteo Renzi, il quale non perde occasione per sottolineare di essere il regista dell’elezione di Draghi a Palazzo Chigi, non sono arrivati applausi scroscianti. In questo diffuso scetticismo, l’unica eccezione è il Partito democratico che, timidamente, ha aperto al ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 dicembre 2021) Chissà se Marioaveva immaginato una reazione diversa dei partiti quando ha annunciato, seppur tra le righe (leggi l’articolo), la propria candidatura al. Già perché Super Mario più che scaldare gli animi della maggioranza – come anche di Fratelli d’Italia che non si sono sbilanciati – sembra averli raffreddati. Che le cose stiano così lo si vede guardando al fronte che va dal Movimento 5 Stelle a Liberi e uguali, passando per Forza Italia e Lega, che ha risposto compatto con quello che si può riassumere come un gelido “no grazie”. Perfino da Italia Viva di Matteo Renzi, il quale non perde occasione per sottolineare di essere il regista dell’elezione dia Palazzo Chigi, non sono arrivati applausi scroscianti. In questo diffuso scetticismo, l’unica eccezione è il Partito democratico che, timidamente, ha aperto al ...

