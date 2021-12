NBA, si gioca a Natale! Orari partite, canali tv, programma, streming, calendario completo (Di venerdì 24 dicembre 2021) Torna la tradizionale maratona di Natale per l’NBA! Sono cinque le partite confermate (al momento, vista anche la situazione relativa al COVID – diversi sono i giocatori entrati nel protocollo sanitario) che verrano disputate domani 25 dicembre, a partire dal tardo pomeriggio italiano e proseguendo poi nella nottata con match di altissimo livello. S’incomincia alle 18:00 ora italiana con la sfida della Eastern Conference tra Atlanta Hawks e New York Knicks. La franchigia della Georgia, che ha un record di 14-16 non disporrà del nostro Danilo Gallinari, fermato appunto in quanto entrato nel protocollo sanitario della NBA, così come Trae Young e Clint Capela. I Knicks, invece, hanno le stesse vittorie di Atlanta (14) ma una sconfitta in più (17), con entrambe le squadre che sono attualmente fuori dalla zona play-in. Alle 20:30, rimanendo sempre ad Est, i ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 dicembre 2021) Torna la tradizionale maratona di Natale per l’NBA! Sono cinque leconfermate (al momento, vista anche la situazione relativa al COVID – diversi sono itori entrati nel protocollo sanitario) che verrano disputate domani 25 dicembre, a partire dal tardo pomeriggio italiano e proseguendo poi nella nottata con match di altissimo livello. S’incomincia alle 18:00 ora italiana con la sfida della Eastern Conference tra Atlanta Hawks e New York Knicks. La franchigia della Georgia, che ha un record di 14-16 non disporrà del nostro Danilo Gallinari, fermato appunto in quanto entrato nel protocollo sanitario della NBA, così come Trae Young e Clint Capela. I Knicks, invece, hanno le stesse vittorie di Atlanta (14) ma una sconfitta in più (17), con entrambe le squadre che sono attualmente fuori dalla zona play-in. Alle 20:30, rimanendo sempre ad Est, i ...

NBAItalia : ?? ?? ! La TOP 10 delle giocate della notte #NBA! Gioca a #NBAFantasy! - lacrimoman : @Lord__Carry Gioca l'nba - bball_evo : NBA ???? - Livello disperazione: Lance Stephennson firma con Atlanta e Joe Johnson (40 anni e non gioca dal 2018 in N… - NBAItalia : ?? ?? ! La TOP 10 delle giocate della notte #NBA! Gioca a#NBAFantasy! - mcomemendel : noto con molto piacere che stewart gioca ancora in nba -