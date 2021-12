Morto l’ex senatore Bartolomeo Pepe, “era no vax” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dramma a Napoli. A causa del Covid è Morto a cinquantanove anni l’ex senatore Bartolomeo Pepe. Era stato ricoverato in terapia intensiva, ma dopo pochi giorni di intubazione in ospedale è Morto. Bartolomeo Pepe era ex senatore del Movimento 5 Stelle. Da mesi era anchr un ostinato contestatore del Governo e un convinto no vax. In serata è arrivata la notizia della sua morte, avvenuta giovedì 23 dicembre a causa di una severa polmonite interstiziale causata dal Covid-19. Era stato ricoverato a Napoli, all’ospedale Cutugno. Bartolomeo Pepe, politico critico contro il vaccino l’ex senatore Bartolomeo Pepe (Getty)Negli ... Leggi su ck12 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dramma a Napoli. A causa del Covid èa cinquantanove anni. Era stato ricoverato in terapia intensiva, ma dopo pochi giorni di intubazione in ospedale èera exdel Movimento 5 Stelle. Da mesi era anchr un ostinato contestatore del Governo e un convinto no vax. In serata è arrivata la notizia della sua morte, avvenuta giovedì 23 dicembre a causa di una severa polmonite interstiziale causata dal Covid-19. Era stato ricoverato a Napoli, all’ospedale Cutugno., politico critico contro il vaccino(Getty)Negli ...

Advertising

repubblica : Covid, è morto l'ex senatore M5S Bartolomeo Pepe. Era un convinto No Vax - MediasetTgcom24 : Covid, morto l'ex senatore M5s Bartolomeo Pepe: contrario ai vaccini, era ricoverato in terapia intensiva… - DavidPuente : È morto l'ex senatore Bartolomeo Pepe. Non fate come lui, vaccinatevi! Non si può rischiare così! - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Covid, morto l'ex senatore M5s Bartolomeo Pepe: contrario ai vaccini, era ricoverato in terapia intensiva #bartolomeo… - dippolitowilma : RT @jacopo_iacoboni: è morto di Covid l’ex senatore M5s Bartolomeo Pepe. Era un convinto No Vax ?@LaStampa? -