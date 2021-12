Milan scudetto: la chiave è l’infermeria, il punto sui rossoneri (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Milan è secondo con 42 punti in classifica a quattro lunghezze dall’Inter capolista. La corsa scudetto sta per entrare nel vivo Il Milan è secondo con 42 punti in classifica a quattro lunghezze dall’Inter capolista. La corsa scudetto sta per entrare nel vivo. Giro di boa completato, i rossoneri il 6 gennaio sfideranno la Roma nel primo big match del girone di ritorno. La chiave per puntare a vincere il tricolore non è solo il mercato ma soprattutto la situazione infermeria. Stefano Pioli non ha mai avuto a disposizione tutta la rosa al completo in questi mesi, handicap importante visto che con Fiorentina e Sassuolo tale problema è stato purtroppo pagato a caro prezzo. Il tecnico rossonero fortunatamente, per il match contro i giallorossi, recupererà Rebic, Leao, Calabria e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ilè secondo con 42 punti in classifica a quattro lunghezze dall’Inter capolista. La corsasta per entrare nel vivo Ilè secondo con 42 punti in classifica a quattro lunghezze dall’Inter capolista. La corsasta per entrare nel vivo. Giro di boa completato, iil 6 gennaio sfideranno la Roma nel primo big match del girone di ritorno. Laper puntare a vincere il tricolore non è solo il mercato ma soprattutto la situazione infermeria. Stefano Pioli non ha mai avuto a disposizione tutta la rosa al completo in questi mesi, handicap importante visto che con Fiorentina e Sassuolo tale problema è stato purtroppo pagato a caro prezzo. Il tecnico rossonero fortunatamente, per il match contro i giallorossi, recupererà Rebic, Leao, Calabria e ...

