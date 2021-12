Manu Rios si è fidanzato con un ragazzo famoso? Ecco di chi si tratta (Di venerdì 24 dicembre 2021) Saranno felici tutti i fan di Manu Rios, visto che Netflix ha appena pubblicato ‘Elite Short Stories: Patrick’. Proprio in contemporanea con il ritorno di Elite sulla piattaforma di streaming, hanno iniziato a circolare dei rumor proprio su Manu. Prima alcuni fan e poi un noto youtuber e anche E On Line hanno riportato i pettegolezzi che vorrebbero l’attore felicemente fidanzato con un famoso influencer e modello, Marc Forne. “Fan sfegatati e media hanno raccolto vari indizi su chi potrebbe essere il proprietario del cuore di Manu. Ci sono delle novità sul suo presunto fidanzato, anche se lui non parla pubblicamente della sua vita sentimentale. Si tratterebbe del bellissimo modello Marc Forne. I due sono stati visti spesso insieme. Rios potrebbe ... Leggi su biccy (Di venerdì 24 dicembre 2021) Saranno felici tutti i fan di, visto che Netflix ha appena pubblicato ‘Elite Short Stories: Patrick’. Proprio in contemporanea con il ritorno di Elite sulla piattaforma di streaming, hanno iniziato a circolare dei rumor proprio su. Prima alcuni fan e poi un noto youtuber e anche E On Line hanno riportato i pettegolezzi che vorrebbero l’attore felicementecon uninfluencer e modello, Marc Forne. “Fan sfegatati e media hanno raccolto vari indizi su chi potrebbe essere il proprietario del cuore di. Ci sono delle novità sul suo presunto, anche se lui non parla pubblicamente della sua vita sentimentale. Si tratterebbe del bellissimo modello Marc Forne. I due sono stati visti spesso insieme.potrebbe ...

