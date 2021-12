James Franco, le sue accusatrici rispondono: "Insensibile al dolore altrui" (Di venerdì 24 dicembre 2021) James Franco, dopo aver ammesso le sue colpe relativamente alle accuse di rapporti sessuali con le sue studentesse, è stato tacciato di essere 'Insensibile al dolore altrui'. James Franco è stato tacciato di essere Insensibile da due donne che lo avevano già accusato di aver condotto rapporti sessuali inappropriati con le sue studentesse. Sarah Tither-Kaplan e Toni Gaal, che hanno raggiunto un accordo da 2 milioni di dollari con il protagonista di Freaks and Geeks in seguito alle accuse di cattiva condotta sessuale lanciategli contro nel 2020, hanno nuovamente accusato James Franco di insensibilità nei loro confronti. James Franco ha parlato per la prima volta delle molestie sessuali ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 dicembre 2021), dopo aver ammesso le sue colpe relativamente alle accuse di rapporti sessuali con le sue studentesse, è stato tacciato di essere 'al'.è stato tacciato di essereda due donne che lo avevano già accusato di aver condotto rapporti sessuali inappropriati con le sue studentesse. Sarah Tither-Kaplan e Toni Gaal, che hanno raggiunto un accordo da 2 milioni di dollari con il protagonista di Freaks and Geeks in seguito alle accuse di cattiva condotta sessuale lanciategli contro nel 2020, hanno nuovamente accusatodi insensibilità nei loro confronti.ha parlato per la prima volta delle molestie sessuali ...

