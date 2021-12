Inizio altalenante e poi la ritrovata solidità: la Juve di Allegri va a caccia del quarto posto (Di venerdì 24 dicembre 2021) Al termine del girone d’andata del campionato, l’obiettivo stagionale della Juve appare ormai chiaro: centrare il posto Champions Era partita con il brivido la stagione 2021/22 della Juventus. I bianconeri, in estate, avevano puntato sul ritorno in panchina di Massimiliano Allegri dopo le due annate passate sotto le guide di Sarri e Pirlo, che per diversi motivi non hanno però mai convinto del tutto. La cura del tecnico livornese, però, sembrava non sortire alcun effetto, tanto è vero che la Vecchia Signora ha ottenuto la sua prima vittoria soltanto alla quinta giornata di campionato, dopo due sconfitte (tra cui la clamorosa con l’Empoli allo Stadium, ormai non più quel fortino inespugnabile di un tempo) e altrettanti pareggi. Risultati altalenanti che si sono poi susseguiti con il passare dei mesi, finchè, a ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Al termine del girone d’andata del campionato, l’obiettivo stagionale dellaappare ormai chiaro: centrare ilChampions Era partita con il brivido la stagione 2021/22 dellantus. I bianconeri, in estate, avevano puntato sul ritorno in panchina di Massimilianodopo le due annate passate sotto le guide di Sarri e Pirlo, che per diversi motivi non hanno però mai convinto del tutto. La cura del tecnico livornese, però, sembrava non sortire alcun effetto, tanto è vero che la Vecchia Signora ha ottenuto la sua prima vittoria soltanto alla quinta giornata di campionato, dopo due sconfitte (tra cui la clamorosa con l’Empoli allo Stadium, ormai non più quel fortino inespugnabile di un tempo) e altrettanti pareggi. Risultati altalenanti che si sono poi susseguiti con il passare dei mesi, finchè, a ...

