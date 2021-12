Da Jacobs a Rossi | i protagonisti dello sport 2021 che non dimenticheremo

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Ilè stato un anno ricco di soddisfazioni per loitaliano. Dal trionfo agli Europei della Nazionale di calcio fino ad arrivare al grandissimo risultato ottenuto dagli atleti italiani alle Olimpiadi di Tokyo. Le Notti Magiche cantate da Edoardo Bennato e Gianna Nannini nel brano Un’estate italiana sono tornate ad essere il mantra dei nostri atleti, che quest’anno sono stati in grado di regalarci momenti di grande gioia e soddisfazione. Di seguito iche si sono distinti nell’ultimo anno. Nazionale Italiana di calcio Ansa Italia campione d’Europa Gli azzurri di Roberto Mancini hanno avuto la meglio nella sedicesima edizione del campionato europeo di calcio organizzato dall’Uefa. La Nazionale inizia il suo cammino all’Olimpico di Roma contro la Turchia, ...

Advertising

rosaida63 : #Verissimo jacobs bellissimo !!Logico che prima va in montagna ...come deve fare uno sportivo ....con l altezza aum… - antonello_gioia : Jacobs, Pellegrini, Tamberi, Mancini, Barella, Bebe, Basso, Colbrelli, Palmisano, Giacinti, De Rossi, Malagó, Marot… -

Ultime Notizie dalla rete : Jacobs Rossi

...Tamberi salta più in alto di tutti a Tokyo A soli dieci minuti di distanza dal connazionale, ... La fine dell'era ValentinoDopo aver percorso 46 mila chilometri con il numero 46 Valentino ...Tutti vogliono essere dei piccolie Tamberi, tutti vogliono correre e saltare. Se l'atletica .../Carambula, dopo aver compiuto l'impresa di qualificarsi, sono incappati in un girone ...L'amore per l'Italia, le paure, la guerra dei nervi a Tokyo, la vita di campione-padre, il futuro: parla l'oro dei 100 alle Olimpiadi.Dagli Europei di calcio alle Olimpiadi di Tokyo: viaggio tra tutte le vittorie dell'Italia. E i grandi addii, come quelli di Rossi e Pellegrini ...