Covid | Moratti | ' Regione Lombardia mette in campo ' task force tamponi'

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Milano, 24 dic. (Adnkronos) - Inentra inunaper i. Dalla prossima settimana, su disposizione della vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia, entrerà in operatività alle dirette dipendenze della Direzione generale Welfare una squadra dedicata al coordinamento e al potenziamento dell'offerta pubblica e convenzionata del servizioantigenici e molecolari per tutto il territorio regionale. A capo del coordinamento è stato indicato Guido Grignaffini, direttore dei Servizi sociali di Ats Brianza, in passato già inquadrato nell'organizzazione di questo servizio a livello regionale. Il piano vaccinale nel frattempo proseguirà secondo gli obiettivi previsti dalla Struttura commissariale di ...

Covid Lombardia, Moratti istituisce task force per l'emergenza tamponi
Covid Lombardia, Moratti istituisce task force per l'emergenza tamponi
Covid #Lombardia, Moratti: 'Mai così tanti positivi e tamponi'. DIRETTA
Intanto, con la 'riforma Moratti', tanto bella e liberista, la Lombardia disastrata dal Covid, continua a regalare…
Covid #Lombardia, Moratti: 'Mai così tanti positivi e tamponi'. DIRETTA

... essere ancora più prudenti e essere consapevoli del quadro epidemiologico - aggiungein un altro post - . Ce la faremo e forse riusciremo finalmente a ridurre il, grazie al vaccino, a ...... verso i cittadini drammaticamente provati (sanitariamente, economicamente, socialmente) dal. ... Salvini e Meloni, soprattutto, pensano pure ai piani C (Casellati), P (Pera) e M (). ...Milano, 24 dic. (Adnkronos) - In Lombardia entra in campo una task force per i tamponi Covid. Dalla prossima settimana, su disposizione della ...Davanti alla situazione sempre più difficile per l'aumento dei contagi e la difficoltà di tracciamento, Regione Lombardia mette in campo la 'task force tamponi'. Perché anche oggi, vigilia di Natale, ...