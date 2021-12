Conte contro la Premier League: 'Di fronte un muro, abbiamo perso tempo' (Di venerdì 24 dicembre 2021) LONDRA (INGHILTERRA) - Mentre sale a tre il contro delle partire del Boxing Day che sono state rinviate a causa del Covid, il tecnico del Tottenham Antonio Conte ha voluto dire la sua dopo la riunione ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 24 dicembre 2021) LONDRA (INGHILTERRA) - Mentre sale a tre ildelle partire del Boxing Day che sono state rinviate a causa del Covid, il tecnico del Tottenham Antonioha voluto dire la sua dopo la riunione ...

Advertising

LuigiGallo15 : Una società dove i più ricchi diventano sempre più ricchi e potenti e i più poveri sempre più poveri non può regger… - marcodimaio : Il M5S voterà contro in aula sull’inutilizzabilità delle intercettazioni di @matteorenzi su #Open. Lo annuncia trio… - petergomezblog : Open, Conte: “M5s in Aula voterà contro chi ostacola i magistrati sui casi Renzi e Cesaro. Su questione morale non… - Marcell78225090 : RT @RobertoMerlino1: Noto che molti tweet sono ormai palesemente contro #Draghi . Pare che a difenderlo siano rimasti solo i renziani. Ma s… - abonardo : RT @GuadagnoRaffae2: Un’anno fa @matteorenzi diede il “la”, parti da lì a poco la crisi di governo. Tutti si scagliarono contro. Sappiamo c… -