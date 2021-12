“Coi presepi faccio conoscere gli artigiani delle favelas e delle zone povere del mondo”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Bergamo. Piccole statuine in legno, in cartapesta, in ceramica, scene di natività che rivelano tutta l’abilità degliperuviani. Racchiudono la storia di un popolo antico, mescolano stili diversi a metà tra la cultura incaica e quella più recente portata dai conquistatori spagnoliterre del Sudamerica. Da circa 30 anni Kenty, l’impresa nata dall’entusiasmo della bergamasca Carla Nadia Morlotti, commercializzae altri oggetti di artigianato in tutto il, realizzati da famiglie e piccole cooperativedisagiate attorno a Lima, ma anche in Ecuador, Indonesia e Thailandia. Carla Nadia Morlotti ha 60 anni e dopo gli studi in Economia e commercio, inizia a lavorare in progetti di cooperazione ...