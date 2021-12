CAPODANNO RAI1 E CANALE 5: CAST CANTANTI DEGLI SHOW DI AMADEUS E FEDERICA PANICUCCI (Di venerdì 24 dicembre 2021) RAI1 e CANALE 5 stanno preparando due grandi serate per accompagnare gli italiani nel 2022. Venerdì 31 dicembre, in diretta sulle ammiraglie Rai e Mediaset, AMADEUS e FEDERICA PANICUCCI accoglieranno molti volti amatissimi della musica e non solo. Mentre la Rai sta valutando se trasferire L’Anno che verrà negli studi di Roma, al posto delle Acciaierie di Terni, Mediaset ha spostato lo SHOW al Teatro Petruzzelli di Bari. L’orario di inizio è alle 21, subito dopo il messaggio del Presidente Mattarella. L’Anno che verrà, dalle 21.00 su RAI1 con AMADEUS Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Achille Lauro, Orietta Berti, Raf, Cristiano Malgioglio, Gigi D’Alessio, Clementino, Umberto Tozzi, Rkomi, Nek, Donatella Rettore, Fausto Leali, i Gemelli di Guidonia, ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 24 dicembre 2021)5 stanno preparando due grandi serate per accompagnare gli italiani nel 2022. Venerdì 31 dicembre, in diretta sulle ammiraglie Rai e Mediaset,accoglieranno molti volti amatissimi della musica e non solo. Mentre la Rai sta valutando se trasferire L’Anno che verrà negli studi di Roma, al posto delle Acciaierie di Terni, Mediaset ha spostato loal Teatro Petruzzelli di Bari. L’orario di inizio è alle 21, subito dopo il messaggio del Presidente Mattarella. L’Anno che verrà, dalle 21.00 suconMassimo Ranieri, Loredana Bertè, Achille Lauro, Orietta Berti, Raf, Cristiano Malgioglio, Gigi D’Alessio, Clementino, Umberto Tozzi, Rkomi, Nek, Donatella Rettore, Fausto Leali, i Gemelli di Guidonia, ...

