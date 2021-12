Calciomercato Juventus | da Ramsey a Icardi e Martial | restyling a gennaio

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Archiviata una prima metà di stagione con troppi alti e bassi, alaè pronta a resettare. I possibili affari in entrata ed in uscita del mercato invernale … L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

carlolaudisa : Le ultime sul centravanti per la Champions. La #Juve ha in testa #Scamacca. - cmdotcom : #Juve, #Arrivabene: '#DeLigt e #Dybala? Alcuni calciatori sono più attaccati al loro procuratore che alla nostra ma… - Gazzetta_it : Dybala, è countdown rinnovo. Antun a Torino, a breve l'incontro con la Juve - TUTTOJUVE_COM : Kulusevski potrebbe portare un tesoretto alla Juventus: pronta offerta - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #VeneziaJuve #SerieA #Calciomercato Juventus, Arthur verso la Premier: ma il tecnic… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

L'ex Monaco è seguito anche dalla, Edinson Cavani vuole lasciare il Manchester United già neldi gennaio visto che non rientra nei piani di Ralf RangnickE' già finita l'avventura al Manchester United di Edinson ...Archiviata una prima metà di stagione con troppi alti e bassi, a gennaio la Juventus è pronta a resettare. I possibili affari ...La gara verrà trasmessa in diretta su Canale 5: sarà il primo trofeo in palio in questa stagione per il calcio italiano, l'ennesimo Derby d'Italia della storia.