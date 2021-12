Brescia | Cellino | “Sono contro i rinvii della gare È una questione di principio”

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Il presidente del, Massimo, ha parlato ad il Mattino di, riguardo il rinvio delle prossime due giornate del campionato di Serie B: “A me non piacciono le forzature, penso sempre che siano pericolose e che alla fine si ritorcano. E dico anche che il diavolo molto spesso fa le pentole, ma non i coperchi… Quindi vedremo cosa accadrà. A ogni modo non mi resta che vedere l’aspetto positivo del fatto che siano saltate le ultime due partite dell’anno. Io ho portato avanti la mia linea del giocare per unadi principi e di valori di rispetto. Oltretutto ero stato anche uno di quelli che in estate aveva storto il naso per il fatto di dover giocare il 26 e il 29. Dicevo degli aspetti positivi: abbiamo subito anticipato le vacanze ai giocatori che il 30 saranno qui e ...

Una settimana pre natalizia è sempre frenetica, per definizione. In casa, lo è stata decisamente molto più dell'immaginabile: e l'incertezza che fino a ieri ha regnato sul tema si gioca - non si gioca, è stata decisamente il meno. Il grosso, l'ha fatto quella ......in casaCalcio. Dopo le voci di un possibile epilogo del rapporto lavorativo tra Inzaghi e le Rondinelle (per divergenze avvenute con il presidente della società bresciana, Massimo), ...Massimo Cellino, esuberante presidente del Brescia, non si trova d'accordo con la decisione di rinviare queste due ultime giornate di Serie b dell'anno.Il patron del Brescia, Massimo Cellino, intervenuto a Il Giornale di Brescia, ha parlato della decisione di rinviare le ultime due gare del 2021: "A me non piacciono le forzature, penso ...