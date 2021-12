Assegno unico per i figli 2022, arriva il via libera: chi può riceverlo e quando fare domanda (Di venerdì 24 dicembre 2021) Roma – Via libera definitivo dal Consiglio dei ministri all’Assegno unico universale 2022 per le famiglie con figli. Il decreto introduce un beneficio economico mensile ai nuclei familiari secondo la condizione economica del nucleo, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee). A chi spetta l’Assegno? Quali sono i requisiti? Quali sono gli importi? L’Assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza. È, inoltre, riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni: il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 dicembre 2021) Roma – Viadefinitivo dal Consiglio dei ministri all’universaleper le famiglie con. Il decreto introduce un beneficio economico mensile ai nuclei familiari secondo la condizione economica del nucleo, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee). A chi spetta l’? Quali sono i requisiti? Quali sono gli importi? L’è riconosciuto ai nuclei familiari per ognio minorenne a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza. È, inoltre, riconosciuto a ciascuno maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni: ilo maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o ...

