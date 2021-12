Arriva il Tiramisù | il nome in codice per Android 13 | ecco foto e i primi dettagli noti di come sarà

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Sono apparse in rete nelle ultime ore le prime immagini di13,in: cerchiamo di scoprire qualcosa di più del nuovo sistema operativo mobile a firma Google.13, 24/12/2021 – Computermagazine.itLa prima cosa che salta subito all’occhio è appunto il, chiaro riferimento al gustoso dolce tutto italiano, che in rete sono certiil successore di12. Non si sa benemai Mountain View abbia deciso di chiamarlo così, fatto sta che il celebre dessert italiano verrà appunto omaggiato da un Big G con il suo popolarissimo sistema operativo per smartphone.13, 24/12/2021 – Computermagazine.it13,LE PRIME ...