Anche i tifosi aspettano il loro Babbo Natale | il calciomercato

Il vescovo di Noto, Antonio Staglianò, ha suscitato scalpore nelle scorse settimane per aver predicato l'ovvio, cioè che Babbo Natale è un'invenzione. Non solo i bambini rifiutano di credergli, ma evidentemente Anche i tifosi della Serie A italiana, mentre si approssimano le festività: che nel calcio vengono fatte coincidere con l'apertura del mercato di riparazione, il prossimo 3 gennaio. Se l'anziano musher lappone non esiste, nemmeno i presidenti munifici però abbondano: famiglie storiche, editori impuri, magnati di provincia, holding cinesi, zii d'America e fondi misteriosi – chi più chi meno con la Finanza alle calcagna per via delle plusvalenze – stanno da tempo ben attenti a non sforare i propositi di bilancio, inventandosi formule creative (controriscatto, chi era costui?) per tenere a bada procuratori sempre ...

