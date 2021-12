Adrien, il calciatore 18enne morto in campo che con i suoi organi ha salvato la vita di quattro persone (Di venerdì 24 dicembre 2021) Aveva 18 anni Adrien Sandjo, promettente calciatore morto dopo un malore sul campo lo scorso 22 dicembre, al raduno dell’under 19 al Beppe Viola di Torino. Per lui è stato tentato l’impossibile ma non c’è stato niente da fare. Rianimato col defibrillatore (il medico del 118 ha provato a rianimarlo per oltre 30 minuti, ndr), si è spento 24 ore dopo in ospedale. La sua famiglia, oggi, ha deciso di autorizzare la donazione degli organi: la mamma voleva che fossero donati a persone in attesa di trapianto, come scrive oggi Repubblica. E così il fegato, le cornee e i reni di Adrien salveranno almeno quattro pazienti. Diversi i messaggi arrivati dal mondo del calcio giovanile per la sua prematura scomparsa: «A 18 anni devi avere tanti di quei sogni che non ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 dicembre 2021) Aveva 18 anniSandjo, promettentedopo un malore sullo scorso 22 dicembre, al raduno dell’under 19 al Beppe Viola di Torino. Per lui è stato tentato l’impossibile ma non c’è stato niente da fare. Rianimato col defibrillatore (il medico del 118 ha provato a rianimarlo per oltre 30 minuti, ndr), si è spento 24 ore dopo in ospedale. La sua famiglia, oggi, ha deciso di autorizzare la donazione degli: la mamma voleva che fossero donati ain attesa di trapianto, come scrive oggi Repubblica. E così il fegato, le cornee e i reni disalveranno almenopazienti. Diversi i messaggi arrivati dal mondo del calcio giovanile per la sua prematura scomparsa: «A 18 anni devi avere tanti di quei sogni che non ...

