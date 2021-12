Trentamila euro finiscono nei rifiuti, recuperati in extremis e restituiti (Di giovedì 23 dicembre 2021) AGI - L'incasso della settimana finito inavvertitamente nel sacco della carta destinato alla raccolta differenziata. 30mila euro in contanti e assegni che un'agenzia assicurativa di Monteforte Irpino ha rischiato di veder finire nell'impianto di riciclaggio della carta. E solo grazie alla tempestività degli addetti della società provinciale che cura il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, il denaro perso è stato ritrovato, recuperato e restituito appena in tempo. Non appena i titolari dell'agenzia assicurativa si sono accorti dell'errore, hanno contattato gli addetti di Irpiniambiente e subito è stato ricostruito il percorso dei sacchi di carta recuperati dai mezzi della raccolta rifiuti. Il carico era già arrivato all'impianto di lavorazione, ma il ciclo non era ancora cominciato. In poco tempo è stata ... Leggi su agi (Di giovedì 23 dicembre 2021) AGI - L'incasso della settimana finito inavvertitamente nel sacco della carta destinato alla raccolta differenziata. 30milain contanti e assegni che un'agenzia assicurativa di Monteforte Irpino ha rischiato di veder finire nell'impianto di riciclaggio della carta. E solo grazie alla tempestività degli addetti della società provinciale che cura il servizio di raccolta e smaltimento dei, il denaro perso è stato ritrovato, recuperato e restituito appena in tempo. Non appena i titolari dell'agenzia assicurativa si sono accorti dell'errore, hanno contattato gli addetti di Irpiniambiente e subito è stato ricostruito il percorso dei sacchi di cartadai mezzi della raccolta. Il carico era già arrivato all'impianto di lavorazione, ma il ciclo non era ancora cominciato. In poco tempo è stata ...

Trentamila giocattoli e altri prodotti pericolosi sequestrati a Viareggio Viareggio (Lucca), 21 dicembre 2021 - La Guardia di finanza ha sequestrato circa 30mila giocattoli e prodotti potenzialmente pericolosi messi posti in commercio in violazione del Codice del consumo

