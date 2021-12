Principe Harry e Meghan Markle, scoppia il ‘caso’ della figlia Lilibet: perché non è stata mai mostrata in pubblico? (Di giovedì 23 dicembre 2021) Per il Principe Harry e Meghan Markle quest’anno sarà un Natale speciale. Insieme a loro e al primogenito Archie (nato il 6 maggio 2019) ci sarà anche l’ultima arrivata, Lilibet Diana. La piccola – che porta nel nome un omaggio a Diana Spencer – è nata il 4 giugno 2021. Tutto meraviglioso, se non fosse che della bimba non esiste ancora neanche una foto ufficiale. A oltre sei mesi dal lieto annuncio il suo volto non è stato rivelato. Fatto insolito, perché Archie era stato invece mostrato il giorno successivo alla nascita, nella Saint George’s Hall del Castello di Windsor. Secondo l’esperto reale dell’Express Neil Sean, i duchi di Sussex “stanno aspettando il momento giusto per avere il massimo impatto. Se mettessero una foto sui social media, molte persone sarebbero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Per ilquest’anno sarà un Natale speciale. Insieme a loro e al primogenito Archie (nato il 6 maggio 2019) ci sarà anche l’ultima arrivata,Diana. La piccola – che porta nel nome un omaggio a Diana Spencer – è nata il 4 giugno 2021. Tutto meraviglioso, se non fosse chebimba non esiste ancora neanche una foto ufficiale. A oltre sei mesi dal lieto annuncio il suo volto non è stato rivelato. Fatto insolito,Archie era stato invece mostrato il giorno successivo alla nascita, nella Saint George’s Hall del Castello di Windsor. Secondo l’esperto reale dell’Express Neil Sean, i duchi di Sussex “stanno aspettando il momento giusto per avere il massimo impatto. Se mettessero una foto sui social media, molte persone sarebbero ...

