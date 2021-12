Pregliasco: "Scuola in dad a gennaio. Pochi i bambini vaccinati" (Di giovedì 23 dicembre 2021) Fabrizio Pregliasco lancia l'allarme in vista di gennaio su un possibile ritorno alla Dad nelle scuole a causa della scarsa adesione dei bambini alla campagna vaccinale Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 23 dicembre 2021) Fabriziolancia l'allarme in vista disu un possibile ritorno alla Dad nelle scuole a causa della scarsa adesione deialla campagna vaccinale Segui su affaritaliani.it

