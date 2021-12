Novavax, come funziona contro variante Omicron (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dal vaccino Novavax “un’ampia reattività contro” la variante “Omicron e altre varianti circolanti” di coronavirus ottenuta “col ciclo primario a 2 dosi”, e una “risposta” immunitaria “che è aumentata dopo una terza dose a 6 mesi”. E’ quanto emerge dai primi dati diffusi oggi dall’azienda Novavax riguardo al suo vaccino anti-Covid, approvato nei giorni scorsi dall’Agenzia europea del farmaco Ema. I riscontri su Omicron erano molto attesi. E l’azienda ha annunciato proprio in queste ore i dati iniziali che valutano la risposta immunitaria di NVX-CoV2373 contro la variante, nonché dati aggiuntivi dal suo studio di Fase 2 in corso e ha spiegato che questi dati dimostrano che c’è una risposta immunitaria cross-reattiva già dopo le due dosi verso ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dal vaccino“un’ampia reattività” lae altre varianti circolanti” di coronavirus ottenuta “col ciclo primario a 2 dosi”, e una “risposta” immunitaria “che è aumentata dopo una terza dose a 6 mesi”. E’ quanto emerge dai primi dati diffusi oggi dall’aziendariguardo al suo vaccino anti-Covid, approvato nei giorni scorsi dall’Agenzia europea del farmaco Ema. I riscontri suerano molto attesi. E l’azienda ha annunciato proprio in queste ore i dati iniziali che valutano la risposta immunitaria di NVX-CoV2373la, nonché dati aggiuntivi dal suo studio di Fase 2 in corso e ha spiegato che questi dati dimostrano che c’è una risposta immunitaria cross-reattiva già dopo le due dosi verso ...

