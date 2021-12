Muore per Covid l’ex senatore M5s Bartolomeo Pepe, convinto No Vax (Di giovedì 23 dicembre 2021) È morto Bartolomeo Pepe, ex senatore del Movimento 5 Stelle, convinto sostenitore del movimento No Vax. Lo hanno riferito fonti parlamentari del M5s, confermate da fonti sanitarie. Pepe era stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Cotugno di Napoli per una polmonite bilaterale interstiziale derivata da Sars-CoV-2. Pepe era stato protagonista di convinte campagne no vax, anche sui social. Su Facebook, commentando il virus, aveva scritto: ”È una ridicola isteria”. Il politico napoletano era arrivato al pronto soccorso del presidio dell’Azienda dei Colli sabato scorso accusando difficoltà respiratorie. È stato prima sottoposto a ventilazione non invasiva, poi sedato e intubato. I medici dell’ospedale avevano già dichiarato che Pepe si trovava “in una ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 dicembre 2021) È morto, exdel Movimento 5 Stelle,sostenitore del movimento No Vax. Lo hanno riferito fonti parlamentari del M5s, confermate da fonti sanitarie.era stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Cotugno di Napoli per una polmonite bilaterale interstiziale derivata da Sars-CoV-2.era stato protagonista di convinte campagne no vax, anche sui social. Su Facebook, commentando il virus, aveva scritto: ”È una ridicola isteria”. Il politico napoletano era arrivato al pronto soccorso del presidio dell’Azienda dei Colli sabato scorso accusando difficoltà respiratorie. È stato prima sottoposto a ventilazione non invasiva, poi sedato e intubato. I medici dell’ospedale avevano già dichiarato chesi trovava “in una ...

