Malore durante una partita, il calciatore Adrien Sandjo in arresto cardiaco: è in gravi condizioni (Di giovedì 23 dicembre 2021) Momenti di grande paura durante il raduno della Rappresentativa Regionale U-19 di Piemonte e Valle d’Aosta. Nel corso della partita al ‘Beppe Viola’ il calciatore Adrien Sandjo, calciatore 18enne del Cit Turin LDE, ha accusato un Malore e si è accasciato improvvisamente a terra. Il giocatore è stato ricoverato all’ospedale “Le Molinette” di Torino. Il presidente del Cit Turin LDE, Angelo Frau ha ricostruito l’evento: “qualche giorno fa abbiamo comunicato a Adrien della convocazione in Rappresentativa ed era davvero al settimo cielo: era la felicità in persona. Purtroppo ieri, nel corso di una partitella, rincorrendo il pallone all’improvviso si è accasciato, a causa di un Malore, ed è caduto per terra. C’è un arresto ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 23 dicembre 2021) Momenti di grande paurail raduno della Rappresentativa Regionale U-19 di Piemonte e Valle d’Aosta. Nel corso dellaal ‘Beppe Viola’ il18enne del Cit Turin LDE, ha accusato une si è accasciato improvvisamente a terra. Il giocatore è stato ricoverato all’ospedale “Le Molinette” di Torino. Il presidente del Cit Turin LDE, Angelo Frau ha ricostruito l’evento: “qualche giorno fa abbiamo comunicato adella convocazione in Rappresentativa ed era davvero al settimo cielo: era la felicità in persona. Purtroppo ieri, nel corso di una partitella, rincorrendo il pallone all’improvviso si è accasciato, a causa di un, ed è caduto per terra. C’è un...

