L’Inter è meno pazza di quel che credono i suoi tifosi (Di giovedì 23 dicembre 2021) In cuor suo ogni tifoso è convinto che l’emozione che prova davanti alla propria squadra di calcio sia un sentimento di un’intensità incomunicabile agli altri esseri umani. Per questo ogni volta che qualcuno affronta con le parole scritte questa esperienza che a parole non è descrivibile esce immancabilmente dal campo di calcio ed entra in territori dell’esistenza che sono più alti – almeno apparentemente – di uno stupido gioco tra uomini mezzi nudi. L’amore, il pessimismo e l’ottimismo sono le tre regioni dell’essere dentro le quali sconfina Tommaso Labate scrivendo il suo ritratto del tifoso interista, “Inter Social Club” (Mondadori). Leggendolo, si è indotti a pensare che i sintomi della passione calcistica non siano poi tanto diversi da quelli di un grande amore infelice: c’è l’attesa piena d’ansia dell’incontro, la travolgente fiamma della ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 dicembre 2021) In cuor suo ogni tifoso è convinto che l’emozione che prova davanti alla propria squadra di calcio sia un sentimento di un’intensità incomunicabile agli altri esseri umani. Per questo ogni volta che qualcuno affronta con le parole scritte questa esperienza che a parole non è descrivibile esce immancabilmente dal campo di calcio ed entra in territori dell’esistenza che sono più alti – alapparentemente – di uno stupido gioco tra uomini mezzi nudi. L’amore, il pessimismo e l’ottimismo sono le tre regioni dell’essere dentro le quali sconfina Tommaso Labate scrivendo il suo ritratto del tifoso interista, “Inter Social Club” (Mondadori). Leggendolo, si è indotti a pensare che i sintomi della passione calcistica non siano poi tanto diversi dali di un grande amore infelice: c’è l’attesa piena d’ansia dell’incontro, la travolgente fiamma della ...

