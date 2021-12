Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Isaiah “Swerve” Scott: “Gli Hit Row hanno generato 2 milioni di dollari di introiti in 4 mesi” -… -

Ultime Notizie dalla rete : Isaiah Swerve

SpazioWrestling.it

Ecco l'elenco completo: John Morrison, Drake Maverick, Ashante Adonis,Scott, Jaxson Ryker, Shane Thorne, Tegan Nox e Top Dolla . Tra questi i nomi che più di tutti sorprendono per ...Rimane a SmackDown l'ex campionessa Naomi e la coppia composta da "Happy" Baron Corbin e Madcap Moss, mentre arriva direttamente da NXT 2.0 la stable Hit Row (" Scott, Top Dolla, ...During this year’s edition of the WWE Draft, Hit Row was called up to the WWE main roster, which certainly surprised many fans. The faction was ...Hit Row reportedly made WWE a whole bunch of money before they were bafflingly released. According to Shane Strickland, aka the former Isaiah 'Swerve' Scott, he and his Hit Row stable made $2 million ...