Inter | Tacchinardi | «A Inzaghi i meriti dei risultati dei nerazzurri»

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Alessio, ex centrocampista, ha parlato così dell’e del suo allenatore Simone: le sue dichiarazioni Alessio, ex centrocampista, a Pressing ha parlato così dell’e del suo allenatore Simone. Le sue dichiarazioni.– «Bisogna dare atto della reattività della società e della bravura di Simone. Era già da 5 anni che giocava bene a calcio con la Lazio. Anche contro il Torino, ihanno fatto bene contro una grande avversaria per fisicità e compattezza. Non so se l’vincerà il campionato ma è una seria candidata. Step giusto di carriera dalla Lazio all’perché San Siro, perché l’, perché prima c’era ...

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista, ha parlato così dell'Inter e del suo allenatore Simone Inzaghi: le sue dichiarazioni Alessio Tacchinardi, ex centrocampista, a Pressing ha parlato così dell'Inter e del suo allenatore Simone Inzaghi. INZAGHI - Tacchinardi: «Bisogna dare atto della reattività della società e della bravura di Simone. Era già da 5 anni che giocava bene a calcio con la Lazio. Anche contro il Torino, i nerazzurri hanno fatto bene contro una grande avversaria per fisicità e compattezza. Non so se l'Inter vincerà il campionato ma è una seria candidata. Step giusto di carriera dalla Lazio all'Inter perché San Siro, perché l'Inter».