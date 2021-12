Insigne, Lozano e Politano le ali rattrappite di un Napoli che non vola più (Di giovedì 23 dicembre 2021) Insigne, Lozano e Politano. Per completezza, pure Ounas. Sono le ali spiegate, malconce e rattrappite di una creatura che non riesce più a volare. La creatura è il Napoli di Spalletti. Che per mesi s’è librato, gioioso, sul campionato. E che oggi invece si trova a fare i conti con una realtà che non potremmo che definire impietosa. In una manciata di settimane, l’Inter di Inzaghi gli ha recuperato quattordici punti. Quattordici. Il Napoli andò a giocare a San Siro da capolista con sette lunghezze di vantaggio sui nerazzurri ed oggi accoglie la sosta a meno sette. E la accoglie, come non mai, a braccia aperte. L’indagine volta a sistematizzare le ragioni di un crollo che francamente – almeno in queste dimensioni – non si aspettava nessuno è un’indagine quanto mai ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 dicembre 2021). Per completezza, pure Ounas. Sono le ali spiegate, malconce edi una creatura che non riesce più are. La creatura è ildi Spalletti. Che per mesi s’è librato, gioioso, sul campionato. E che oggi invece si trova a fare i conti con una realtà che non potremmo che definire impietosa. In una manciata di settimane, l’Inter di Inzaghi gli ha recuperato quattordici punti. Quattordici. Ilandò a giocare a San Siro da capolista con sette lunghezze di vantaggio sui nerazzurri ed oggi accoglie la sosta a meno sette. E la accoglie, come non mai, a braccia aperte. L’indagine volta a sistematizzare le ragioni di un crollo che francamente – almeno in queste dimensioni – non si aspettava nessuno è un’indagine quanto mai ...

Advertising

Daniele91Nap : Ma perché fai questi paragoni ridicoli? Lozano che è un bravissimo ragazzo calcisticamente parlano è la uallera di… - antorendina : Lozano, Politano, Insigne, Ounas messi insieme non fanno mezzo Callejon dei tempi d'oro. I grandi esterni, giocatorini. - napolista : Insigne, Lozano e Politano le ali rattrappite di un Napoli che non vola più In tre, hanno fatto solo 3 gol su azio… - zielulife2 : @Vicidominus @ADeLaurentiis Tra il gol sbagliato da Lozano e il mancato rinnovo di Insigne (che imputi alla società). - traplord777 : Pagelle SSC Napoli girone d'andata Ospina 7 Meret 6 Koulibaly 7.5 Rrahmani 7 Mario Rui 7 Di Lorenzo 7.5 Malcuit… -