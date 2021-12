Incidente sulla A14 | un morto e due feriti tra Forlì e Cesena

(Di giovedì 23 dicembre 2021) È ancora una volta tragico il bilancio di unavvenuto nella notte tra il 22 dicembre ed il 23 sulle strade italiane.A14, nel tratto tra, si sono infatti registrate una vittima e due. Ad essere coinvolte due auto ed un mezzo pesante.A14: morta una donna La vittima è una donna di 55 anni. Il tragico impatto si è verificato in direzione Sud, a poca distanza dalla stazione di servizio di Bevano, ed è culminato con una delle auto coinvolte che ha finito per ribaltarsi. Sul luogo dell'accaduto si è registrato l'intervento dei Vigili del Fuoco, dei sanitari del 118 e la Polizia Stradale. L'attività dei primi è stata necessaria per estrarre idalle lamiere dei mezzi. Una volta avvenuta l'estrazione, le persone ...

Advertising

Tg3web : Gravissimo incidente sul lavoro a Torino. La gru di un cantiere per la ristrutturazione di un palazzo ha ceduto imp… - Giorno_Monza : Incidente mortale a Prevalle, frontale sulla Gardesana: vittima un trentottenne - lagazzettato : Incidente sulla Torino – Savona: tre feriti, uno è grave - savonanews : Incidente sulla Sp29 del Cadibona: disagi al traffico - baritoday : Incidente sulla statale 16 a Japigia, tamponamento all'altezza dei curvoni: traffico rallentato e code… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sulla

Si continua ad indagaremorte di Francesca Romana D'Elia , la modella di 19 anni morta a Roma dopo essere precipitata ... Inizialmente l'ipotesi è stata quella di un: la 19enne si sarebbe ......e rivolge un fraterno abbraccio ai parenti di coloro che hanno perso la vita nell', ... presenza militare e di polizia: il Plan Sur (2001), la LeggeSicurezza Nazionale (2005), l'accordo ...Incidente nella notte sulla 131 in prossimità del cementificio, a Sassari. Un’auto, per cause in via di accertamento, si è ribaltata. Due i feriti che sono stati soccorsi e portati dal 118 in ospedale ...Francesca Romana D’Elia è morta precipitando da una terrazza mentre era impegnata in alcuni scatti: la Procura sta indagando sulla vicenda anche sull'ipotesi di omicidio colposo ...