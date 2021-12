"Il vero nome di Alex Belli è un altro, il suo cv è falso". Arriva la bomba della ex Hellen Scopel (Di giovedì 23 dicembre 2021) Si chiamano "altarini". Oppure, "scheletri nell'armadio". Sono quelli che vengono fuori dal passato di personaggi diventati famosi. Spesso per bocca di chi, con loro, non ha mantenuto buoni rapporti. E' il caso di Alex... Leggi su europa.today (Di giovedì 23 dicembre 2021) Si chiamano "altarini". Oppure, "scheletri nell'armadio". Sono quelli che vengono fuori dal passato di personaggi diventati famosi. Spesso per bocca di chi, con loro, non ha mantenuto buoni rapporti. E' il caso di...

Advertising

telodogratis : Alex Belli, la bomba della ex Hellen: “Il suo vero nome è un altro, il suo cv è falso” - TreninoBlu : RT @Giovanna2810194: @TreninoBlu Congratulazioni,ora inizia il cammino per diventare un dottore 'vero', di quelli degni di rispetto e gra… - nostalgicsnivy : mio nome completo, non lo posso sentire Ultimo ma non meno importante doverosa citazione di Anna che mi chiama sol… - epicoautomatico : il vero calcio rientra dalla finestra, perché all'estero Arrigo non resiste alla tentazione di dare il nome dell’ar… - cervovski : @riorosso2001 @ugs_ufficiale @Mantero_PAP Vero, mi sono fermato al “primo firmatario” che dà il nome all’emendamento -