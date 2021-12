Il piacere di piacersi con Pierfrancesco Bove: l’estetica smart e social (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un nuovo progetto smart Uno smart format social interamente dedicato alla medicina e alla chirurgia estetica. Dottor Bove, come nasce questa idea? “A volte, come diceva Albert Einstein, ‘È nella crisi che sorgono l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie’. Per me è accaduto esattamente così… Durante il lockdown, costretti in casa senza lavorare, per L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un nuovo progettoUnoformatinteramente dedicato alla medicina e alla chirurgia estetica. Dottor, come nasce questa idea? “A volte, come diceva Albert Einstein, ‘È nella crisi che sorgono l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie’. Per me è accaduto esattamente così… Durante il lockdown, costretti in casa senza lavorare, per L'articolo proviene da Novella 2000.

Ultime Notizie dalla rete : piacere piacersi ESSERE, O NON ESSERE, è QUESTO IL DILEMMA 14 Dicembre 2021 "Parto oggi me ne andrò per la mia strada??. ma se è quello che vuoi posso fare esattamente come te e fare finta che non ci siamo mai toccati" Piacere o piacersi? Meglio sarebbe che le due cose coincidessero. Ma è difficile, quasi impossibile piacere a tutti, si vive spesso per compiacere gli altri, per assecondare le aspettative altrui, ...

Chirurgia estetica, alias... la plastica ... per piacere e piacersi. La commedia di Angelo Rojo Mirisciotti "la Plastica", rappresentata dalla compagnia Colpi di Scena nell'ultimo fine settimana, ha saputo fare centro, divertendo e portando il ...

Il piacere di piacersi con Pierfrancesco Bove: l'estetica smart e social Novella 2000 Il piacere di piacersi con Pierfrancesco Bove: l’estetica smart e social Il dottor Bove e il progetto delle dirette social a tema "smart": domande e risposte all'esperto di chirurgia plastica ed estetica ...

La regina del mondo curvy è napoletana "Sono lusingata e soprattutto sono entusiasta di far felice ogni giorno donne che, attraverso i miei video dove mostro ed indosso personalmente i capi", spiega Antonella Martucci ...

