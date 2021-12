Il flop degli «scrittori» 5 stelle (Di giovedì 23 dicembre 2021) Gli esponenti del Movimento sono prolifici sul fronte memoriale. Ma in libreria, come alle urne, i risultati deludono un po’. A partire dal pasionario Di Battista. E, nonostante ospitate e interviste, anche le fatiche letterarie dei «big»... Da Alessandria a Pozzallo, una presentazione via l’altra, è l’ennesimo grande ritorno. Lucia Azzolina, memorabile ex ministra dell’Istruzione, ha dato alle stampe la sua opera prima: La vita insegna. Dalla Sicilia al ministero, il viaggio di una donna che alla scuola deve tutto. Toccante titolo deamicisiano. Epica prefazione di Liliana Segre, senatrice a vita. Così recita: «Donna, giovane, siciliana e col rossetto rosso. Sincera, fino a risultare scomoda in una politica che preferisce di gran lunga i silenzi. Azzolina racconta il viaggio che la porta dalla provincia di Siracusa fino al ministero di viale Trastevere, sempre zaino in ... Leggi su panorama (Di giovedì 23 dicembre 2021) Gli esponenti del Movimento sono prolifici sul fronte memoriale. Ma in libreria, come alle urne, i risultati deludono un po’. A partire dal pasionario Di Battista. E, nonostante ospitate e interviste, anche le fatiche letterarie dei «big»... Da Alessandria a Pozzallo, una presentazione via l’altra, è l’ennesimo grande ritorno. Lucia Azzolina, memorabile ex ministra dell’Istruzione, ha dato alle stampe la sua opera prima: La vita insegna. Dalla Sicilia al ministero, il viaggio di una donna che alla scuola deve tutto. Toccante titolo deamicisiano. Epica prefazione di Liliana Segre, senatrice a vita. Così recita: «Donna, giovane, siciliana e col rossetto rosso. Sincera, fino a risultare scomoda in una politica che preferisce di gran lunga i silenzi. Azzolina racconta il viaggio che la porta dalla provincia di Siracusa fino al ministero di viale Trastevere, sempre zaino in ...

