I beni superflui rendono superflua la vita

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Lettera di un lettore di TPI alla redazione: Sono troppo vecchio per vedere come andrà a finire ma forse è meglio così, siamo alla fine di un ciclo che ha dato a me e a tutti quelli nati nel dopoguerra, un’opportunità dimigliore di qualsiasi altra si fosse mai presentata ad alcun essere umano. Sono, siamo cresciuti nel posto e nel periodo storico migliore, non ho mai visto una guerra, ho vissuto la mia giovinezza in una condizione che oggi sarebbe giudicata di povertà ma in confronto a quello che c’era prima io avevo solo una percezione di miglioramento ed è assolutamente ciò che conta, avere la possibilità concreta di sperare in qualcosa e quindi di essere sereno nonostante non avessi l’automobile, il riscaldamento autonomo, la casa di proprietà, la scuola tennis, la scuola calcio, la scuola nuoto ma solo il pallone all’oratorio o per strada, solo quel misero ...