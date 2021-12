Giacomelli | ma che fai? L' arbitro travolge Abraham

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Nella gara della 19ª giornata di Serie A, Roma e Sampdoria pareggiano per 1 - 1 all'Olimpico. In gol Shomurodov e Gabbiadini. Al 9' del primo tempo, divertente siparietto, con l'che ...

Advertising

simonett_a : RT @Capelvenere1: Apri le narici. Annusa la neve. Lascia che la vita accada. (Sylvia Plath) Probabili citazioni (100): 1) © Leonard Freed:… - ghegola : RT @Capelvenere1: Apri le narici. Annusa la neve. Lascia che la vita accada. (Sylvia Plath) Probabili citazioni (100): 1) © Leonard Freed:… - loca_acm : @flavlesswift @ILCARRODIPELLE1 per loro sono tutti incubi chissà perché l'altro giorno ci stavano insultando perch… - FabioDiSomma98 : RT @RiccardoValoti: pareggio deludente, ma mi consola il fatto che quel portierino che ha perso tutto quel tempo con la compiacenza di Giac… - IPibia : RT @RiccardoValoti: pareggio deludente, ma mi consola il fatto che quel portierino che ha perso tutto quel tempo con la compiacenza di Giac… -

Ultime Notizie dalla rete : Giacomelli che

ExibArt

Nella gara della 19ª giornata di Serie A, Roma e Sampdoria pareggiano per 1 - 1 all'Olimpico. In gol Shomurodov e Gabbiadini. Al 9' del primo tempo, divertente siparietto, con l'arbitrotravolge AbrahamNella ripresa cresce la Fiorentina: Montipò sbaglia un'uscita, palla a Saponarascarica su ... Arbitro :di Trieste 6. Note : serata fredda, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti:...La Moviola del Club di Roma-Sampdoria: tanti errori per Giacomelli, che sbaglia molte scelte. Male soprattutto la gestione dei cartellini ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Roma-Sampdoria, Giacomelli non sbaglia: niente rigore su Caputo. La ricostruzione del Corriere dello Sport Direzione di gara che va via veloce quella di ...