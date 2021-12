Fiamme per fuga gas in appartamento, un ferito nel Napoletano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Un incendio si è sviluppato nella tarda serata di ieri in un appartamento in via Circumvallazione a Torre del Greco (Napoli). A causare le Fiamme, secondo i primi rilievi dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto con la Polizia di Stato, uno scoppio provocato da una fuga di gas proveniente da una stufa. Nell’abitazione si trovava un uomo di 58 anni, che è rimasto ferito in modo grave con ustioni sul 10 per cento del corpo e ricoverato nell’ospedale Cardarelli di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Un incendio si è sviluppato nella tarda serata di ieri in unin via Circumvallazione a Torre del Greco (Napoli). A causare le, secondo i primi rilievi dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto con la Polizia di Stato, uno scoppio provocato da unadi gas proveniente da una stufa. Nell’abitazione si trovava un uomo di 58 anni, che è rimastoin modo grave con ustioni sul 10 per cento del corpo e ricoverato nell’ospedale Cardarelli di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

