Covid | Oms | “Non si esce dalla pandemia a colpi di booster Il richiamo non è un lasciapassare per le feste”

(Di giovedì 23 dicembre 2021) “Nessun Paese potrà usciredie inon vanno visti come unper iggiamenti in programma” lo ha detto il direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pensare che si possa usciredi-19 adi dosi didel vaccino sarebbe, infatti, soltanto un’illusione. Inoltre iandrebbero a Paesi che già hanno un’ampia copertura vaccinale, ha detto Ghebrayesus. Perciò i vertici dell’Oms hanno ammonito più volte i governi dicendo che la terza dose è un lusso e sarebbe meglio cedere i vaccini in più ai Paesi in difficoltà. Il direttore dell’Oms Europa, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Oms: 'Non si esce da una pandemia con i booster' #oms - Adnkronos : #Covid, Oms: “Non si esce da pandemia a colpi di booster”. - MediasetTgcom24 : Covid, Oms: 'Nel 2021 3,3 milioni di morti, più di Hiv, malaria e Tbc' #covid - avv_procopio : RT @tribuna_treviso: COVID / La quarta ondata: lo spettro Omicron e l'appello dell'Oms - gielisTs : RT @Adnkronos: #Covid, Oms: “Non si esce da pandemia a colpi di booster”. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Oms

Le corporazioni multinazionali e le entità extranazionali, come l', il Forum Economico Mondiale ... Come giudica la politica sanitaria israeliana nei confronti del- 19? Israele non è uno stato ...In sostanza si sta prospettando lo scenario che parecchi virologi avevano anticipato mesi fa e cioè che arriveremo a vaccinarci contro ilogni anno per un po' di anni, come contro l'influenza. "...“Nessun Paese potrà uscire dalla pandemia a colpi di richiamo e i booster non vanno visti come un lasciapassare per i festeggiamenti in programma” lo ha detto il direttore dell’Organizzazione Mondiale ...La pillola per il Covid di Pfizer riduce «drasticamente la possibilità di ricovero o morte per chi è a rischio» ma i tempi per produrla saranno ancora lunghi: ci «vogliono fra i sei e gli otto mesi».