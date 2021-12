Covid | il ' bug' per i vaccinati J&J | su green pass booster non risulta

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - C'è un problema non da poco per chi, in Italia, si è vaccinato contro ilcon il monodose di Johnson&Johnson. Sulaggiornato dopo essersi sottoposti al '', figurano solo due dosi somministrate (2/2) e con la fiala di Moderna o Pfizer. Dunque chi ha fatto J&J, per poi sottoporsi alcon vaccino ad Rna messaggero si trova in tasca, di fatto, undi serie B. Cosa significa? Se oggi il governo dovesse decidere il tampone per accedere ai grandi eventi o alle feste per chi non ha ancora fatto il, ad esempio, chi si era fatto inoculare inizialmente J&J rischia di ritrovarsi beffato, perché gli 'scanner' comunemente in uso non lo rileveranno. Né tantomeno il personale che ...

Il Tempo

