Conte ha un nuovo problema. Riammessi sei grillini espulsi (Di giovedì 23 dicembre 2021) Se fino a oggi la leadership di Giuseppe Conte nel MoVimento Cinquestelle non è riuscita a decollare, da domani di certo per l'ex premier sarà ancora più dura guidare i pentastellati sempre più divisi in piccole Repubbliche delle banane. Infatti, stanno per tornare a casa sei parlamentari espulsi lo scorso febbraio per non aver votato la fiducia al governo Draghi. Si tratta dei senatori Barbara Lezzi, Elio lannutti, Rosa Silvana Abbate, Luisa Angrisani, Margherita Corrado e Fabio di Micco. A stabilirlo il Collegio di garanzia di Palazzo Madama che ha dichiarato "la nullità dei provvedimenti di espulsione" mandando alle ortiche gli atti ratificati dell'allora reggente Vito Crimi lo scorso 18 febbraio. In pratica, il Collegio - organo di appello del Senato - si è dichiarato competente nel merito della questione e ha poi stabilito il ...

