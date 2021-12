“Con lui ho deciso” Alex Belli | altra bomba dopo il GF Vip L’inaspettata scelta di Delia Duran

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 23 dicembre 2021), ancora tu. Ma non dovevamo non vederci più? L’attore da poco uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip, sesta edizione, torna a far parlare di sé. Anzi, stavolta a far parlare è quel pezzo di figliuola della moglie, al secolo. Professione modella. E sì che, intendiamoci, purenon è che sia proprio uno da buttare, eh. Pensate a quante ‘pulzelle’ l’ex CentoVetrine avrà fatto girare la testa e perdere il senno. Che già, in generale, non è che abbondi nelle teste di tutti. Fra queste e fra le più recenti va annoverata senza tema di smentita tale Soleil Sorge, influencer italo-americana tutt’ora tra i protagonisti del reality di Alfonso Signorini. Il ‘menage a troi’ che ha visto protagonistiil bello, la mogliee la ‘reclusa’ ...