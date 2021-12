Caso Cucchi: pm chiedono condanne per 8 carabinieri per depistaggio (Di giovedì 23 dicembre 2021) Durissime le richieste di condanna avanzate dalla procura di Roma nei confronti degli otto carabinieri imputati nel processo sui presunti depistaggi messi in atto dopo la morte di Stefano Cucchi. I ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Durissime le richieste di condanna avanzate dalla procura di Roma nei confronti degli ottoimputati nel processo sui presunti depistaggi messi in atto dopo la morte di Stefano. I ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Depistaggi caso Cucchi, chieste otto condanne per i carabinieri. Il pm ha sollecitato 7 anni per il generale Alessa… - repubblica : Caso Cucchi, la richiesta del pm: '7 anni al generale Casarsa per il depistaggio' - ERivetta : RT @CaressaGiovanni: Caso #Cucchi, la richiesta del pm: '7anni al generale Casarsa per depistaggio'. Ecco le richieste di condanna sostitut… - LucianaCiolfi : RT @Open_gol: Sono accusati a vario titolo di falso, favoreggiamento, omessa denuncia e calunnia - franconemarisa : Depistaggi caso Cucchi, chieste otto condanne per i carabinieri - Cronaca - ANSA -