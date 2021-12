Cartelli contro i bivacchi? Gori: “Vogliamo una città decorosa, quell’immagine è un dettaglio infelice” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Bergamo. I Cartelli contro i bivacchi? “Vogliamo una città decorosa, ma quell’immagine sul cartello è un dettaglio sbagliato al quale rimedieremo al più presto”. Il caro bollette? “Attendiamo le misure del Governo anche se per ora non abbiamo avuto richieste, siamo molto attenti alle fasce più deboli”. Bergamo capitale della Cultura? “Stiamo lavorando e c’è molto da fare, ma nel 2022 Bergamo sarà capitale del volontariato”. Le grandi opere? “C’è anche altro. Loredana Poli sta seguendo un progetto con altre istituzioni per aiutare i giovani ad entrare nel mondo del lavoro. Forse non si vedrà come un cantiere ma confidiamo che avrà ottime ripercussioni per i nostri ragazzi”. La scelta di sospendere la festa di Capodanno in piazzale Alpini? “Dovuta ai ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 dicembre 2021) Bergamo. I? “una, masul cartello è unsbagliato al quale rimedieremo al più presto”. Il caro bollette? “Attendiamo le misure del Governo anche se per ora non abbiamo avuto richieste, siamo molto attenti alle fasce più deboli”. Bergamo capitale della Cultura? “Stiamo lavorando e c’è molto da fare, ma nel 2022 Bergamo sarà capitale del volontariato”. Le grandi opere? “C’è anche altro. Loredana Poli sta seguendo un progetto con altre istituzioni per aiutare i giovani ad entrare nel mondo del lavoro. Forse non si vedrà come un cantiere ma confidiamo che avrà ottime ripercussioni per i nostri ragazzi”. La scelta di sospendere la festa di Capodanno in piazzale Alpini? “Dovuta ai ...

