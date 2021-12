Calenda vuole Draghi al governo, secondo Renzi per il Quirinale ci può essere anche una maggioranza diversa (Di giovedì 23 dicembre 2021) I partiti sono rimasti spiazzati dalle parole di Mario Draghi nella conferenza stampa di fine anno. «Sono un nonno al servizio delle istituzioni», ha detto. Mai il presidente del Consiglio si era esposto così esplicitamente sulla possibilità di trasferirsi da Palazzo Chigi al Quirinale. E la parte più difficile comincia ora. La discussione va affrontata subito, secondo Carlo Calenda, che alla Stampa dice: «Da oggi cambia tutto, è arrivato il momento per i partiti di dire cosa vogliono fare». Il leader di Azione ed ex ministro critica l’idea di spostare avanti la questione: «Tutti dicono “ne parliamo a gennaio”, c’è chi pensa alla mossa del cavallo, a quella del re e della regina, ma non può essere un gioco di società. Da ieri Draghi è in campo per il Colle: o tutti i leader gli dicono ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 23 dicembre 2021) I partiti sono rimasti spiazzati dalle parole di Marionella conferenza stampa di fine anno. «Sono un nonno al servizio delle istituzioni», ha detto. Mai il presidente del Consiglio si era esposto così esplicitamente sulla possibilità di trasferirsi da Palazzo Chigi al. E la parte più difficile comincia ora. La discussione va affrontata subito,Carlo, che alla Stampa dice: «Da oggi cambia tutto, è arrivato il momento per i partiti di dire cosa vogliono fare». Il leader di Azione ed ex ministro critica l’idea di spostare avanti la questione: «Tutti dicono “ne parliamo a gennaio”, c’è chi pensa alla mossa del cavallo, a quella del re e della regina, ma non puòun gioco di società. Da ieriè in campo per il Colle: o tutti i leader gli dicono ...

Advertising

DanyRoss70 : RT @Linkiesta: Calenda vuole Draghi al governo, secondo Renzi per il Quirinale ci può essere anche una maggioranza diversa - Linkiesta : Calenda vuole Draghi al governo, secondo Renzi per il Quirinale ci può essere anche una maggioranza diversa - valtaro : #Covid, Calenda: 'Omicron si diffonde molto velocemente: il governo vuole giocare d'anticipo e ...… - Mirandola59 : RT @LambiaseTiziana: Forse vuole andare a vendere i chinotti Dimissioni #Calenda Io non dimentico - Ted0foro : @latwittipe Su questo devi dare atto a Calenda, quando ripete che in Italia il pdc non lo vuole far nessuno, ma che… -